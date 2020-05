Nach den Ausschreitungen in vielen Städten der Vereinigten Staaten hat Präsident Trump örtlichen Behörden mit dem Einsatz des Militärs gedroht.

Gouverneure und Bürgermeister müssten viel härter vorgehen, sonst werde die Regierung einschreiten, twitterte Trump. Das schließe die unbegrenzte Macht des Militärs und viele Festnahmen ein. Justizminister Barr machte linke Gruppen für die Ausschreitungen in vielen Städten verantwortlich. Die Gewalt nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd sei geplant und gehe auf das Konto von anarchistischen Linksextremisten, erklärte Barr.



In der vergangenen Nacht zogen tausende Menschen durch Minneapolis, wo Floyd bei einem Polizeieinsatz zu Tode gekommen war. Bei den Protesten wurden Autos in Brand gesteckt. Auch in anderen Städten in den USA gab es Kundgebungen. In Berlin demonstrierten am Nachmittag vor der amerikanischen Botschaft etwa 2.000 Menschen gegen rassistische Polizeigewalt.



Der Fernsehsender CNN zeigte Bilder von in Brand gesteckten Autos. Am Freitag hatten Protestierende ein Polizeirevier angezündet. Über Minneapolis ist bereits der Ausnahmezustand verhängt worden. Es kam zu gewaltsamen Zusammenstößen mit der Polizei, bei denen den Angaben von Minnesotas Gouverneur Walz auch auf Polizisten geschossen wurde. Die Polizei setzte ihrerseits Tränengas und Blendgranaten ein. An mehreren Orten wurden Geschäfte geplündert.



Auch in anderen US-Großstädten wie New York City, Los Angeles, Houston und Las Vegas wurde gegen Polizeigewalt demonstriert. In Atlanta kam es zu nächtlichen Ausschreitungen. In Detroit wurde bei den Protesten eine Person durch Schüsse getötet.



In Berlin demonstrierten heute rund 2.000 Menschen gegen rassistische Polizeigewalt.

Polizist wegen Mordes angeklagt

Einer der vier an der Festnahme in Minneapolis beteiligten Einsatzkräfte wurde des Mordes angeklagt. Bei ihm handelt es sich um den weißen Polizisten, der sein Knie minutenlang an den Hals Floyds gedrückt hatte. Der Schwarze wurde später in einer Klinik für tot erklärt.



Die Anwälte von Floyds Familie meldeten Zweifel an den Ergebnissen einer Obduktion an. Zugleich kündigten Berichten zufolge an, bei einem Gerichtsmediziner eine eigene Untersuchung in Auftrag zu geben. Im Haftbefehl gegen einen beteiligten Polizeibeamten heißt es, nach vorläufigen Erkenntnissen sei Floyd nicht erstickt.



Der Sprecher des Partei-Zusammenschlusses "Republicans Overseas Germany", Freund, kritisierte das Verhalten der Strafverfolgungsbehörden im Bundesstaat Minnesota. Es könne nicht sein, dass der Polizist erst als Reaktion auf die Ausschreitungen festgenommen worden sei, sagte Freund im Deutschlandfunk.