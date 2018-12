Nach dem Tod des früheren US-Präsidenten George H.W. Bush hat Präsident Trump den kommenden Mittwoch zum Nationalen Trauertag erklärt.

Alle Amerikaner sollten sich dann in ihren jeweiligen Gotteshäusern versammeln und des Verstorbenen gedenken, heißt es in einer offiziellen Stellungnahme des Weißen Hauses in Washington. Bush soll von Montagabend bis Mittwochmorgen im Kapitol aufgebahrt werden. Der Republikaner Bush war von 1989 bis 1993 US-Präsident. Er war am Freitag in Houston im Alter von 94 Jahren gestorben.