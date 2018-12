Der Sarg des verstorbenen ehemaligen US-Präsidenten George H. W. Bush ist von Texas nach Washington gebracht worden.

Im Kapitol gedachten Senatoren und Abgeordnete des Repräsentantenhauses des Toten. Vizepräsident Pence sagte, Bush habe den Zusammenbruch der Sowjetunion begleitet, und unter seiner Führung habe Amerika den Kalten Krieg gewonnen.



Im Laufe des Tages können Bürger von Bush Abschied nehmen, der von 1989 bis 1993 US-Präsident war. Die zentrale Trauerfeier in der Nationalen Kathedrale in Washington findet morgen statt. Dazu wird auch Bundeskanzlerin Merkel erwartet. Bush war am Freitag im Alter von 94 Jahren in seinem Haus in Houston gestorben.