Der Sarg des verstorbenen ehemaligen US-Präsidenten George H. W. Bush ist von Texas nach Washington gebracht worden.

Der Leichnam wurde im Kapitol aufgebahrt. Bei einer Zeremonie wollen zunächst Senatoren und Abgeordnete des Repräsentantenhauses des Toten gedenken. Danach könnnen Bürger Abschied nehmen vom 41. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, der von 1989 bis 1993 an der Macht war. Die zentrale Trauerfeier in der Nationalen Kathedrale in Washington findet morgen statt. Auch Bundeskanzlerin Merkel wird dazu erwartet. Bush war am Freitag im Alter von 94 Jahren in seinem Haus in Houston gestorben.