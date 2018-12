Im Alter von 108 Jahren ist der jüdische Widerstandskämpfer Georges Loinger gestorben.

Das teilte die Stiftung zur Erinnerung an die Shoah in Paris mit. Der gebürtige Straßburger hatte während des Zweiten Weltkrieges im von Deutschland besetzten Frankreich mehr als 350 jüdische Kinder über die Grenze in die Schweiz gebracht. Er bewahrte sie damit vor der Deportation nach Auschwitz.