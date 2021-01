Kurz vor der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Biden herrscht in den Vereinigten Staaten noch einmal Wahlkampfstimmung. Denn am Dienstag werden in im Bundesstaat zwei Sitze für den Senat vergeben. Der Ausgang dieser erforderlich gewordenen Stichwahl entscheidet darüber, inwieweit Biden seine Regierungspläne durchsetzen kann.

Der Demokrat Joe Biden hatte bei der Präsidentenwahl am 3. November auch im Bundesstaat Georgia gegen Amtsinhaber Trump gewonnen. Nun macht er dort wieder Wahlkampf. Denn der Bundesstaat hält am Dienstag zwei Stichwahlen ab: Die republikanische Senatorin Kelly Loeffler will ihr Mandat gegen ihren demokratischen Herausforderer Raphael Warnock verteidigen, Loefflers Parteifreund David Perdue seinen Senatssitz gegen den Demokraten Jon Ossoff. Umfragen sagen derzeit enge Rennen voraus.

Biden hofft auf demokratische Mehrheit im Senat

In Georgia wird damit über die letzten beiden noch nicht vergebenen Senatssitze entschieden - und damit über die künftige Mehrheit in der mächtigen Kongresskammer. Dem Senat gehören 100 Senatoren an, jeweils zwei pro Bundesstaat. Nach der Präsidentschafts- und Kongresswahl vom 3. November haben die Konservativen nach jetzigem Stand 50 Sitze sicher und die Demokraten 48. Die Demokraten müssten also beide Stichwahlen für sich entscheiden, um auf die gleiche Zahl von Senatoren zu kommen wie die Konservativen. In diesem Fall wären sie im Vorteil: Bei Patt-Situationen gäbe Bidens künftige Vizepräsidentin Kamala Harris mit ihrer Stimme den Ausschlag.



Die Mehrheit im Senat ist deshalb so wichtig, weil große Reformvorhaben sowohl vom Repräsentantenhaus als auch vom Senat beschlossen werden müssen. Biden kann nach seinem Amtsantritt zwar bis zu einem gewissen Grad per Dekret regieren. Für große Regierungsprojekte - etwa neue Corona-Hilfen, eine Reform des Gesundheitswesens und mehr Geld für den Klimaschutz - braucht er aber den Rückhalt des gesamten Kongresses. Bislang aber verfügen Bidens Demokraten lediglich über eine Mehrheit im Repräsentantenhaus.



Sollten die Republikaner ihre Senatsmehrheit verteidigen, bliebe auch Mehrheitsführer McConnell im Amt. Der 78-Jährige ist bekannt für eine gnadenlose Blockadepolitik, mit der er schon Präsident Obama das Regieren schwer machte. Allerdings wird ihm ein gutes persönliches Verhältnis zu Biden nachgesagt.

