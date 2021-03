Im US-Bundesstaat Georgia ist Anklage wegen Mordes gegen einen Mann erhoben worden, der acht Menschen erschossen haben soll.

Die Angriffe ereigneten sich in drei Massagesalons im Großraum Atlanta. Bei sechs Toten handelt es sich um Frauen mit asiatischen Wurzeln.



Der Verdächtige hat die Taten nach Angaben der Behörden zugegeben. Die Ermittlungen zu seinem Motiv dauern an. Er selbst bestreitet, das Rassismus der Grund war. Vielmehr beschrieb er sich einem der Ermittler zufolge als sexsüchtig und bezeichnete die Massagesalons als Versuchung, die er beseitigen wollte.



Die Tat löste in den USA bestürzte Reaktionen und Angst unter asiatisch-stämmigen Bürgern aus.

Diese Nachricht wurde am 18.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.