Nach wochenlangem Hungerstreik ist Georgiens inhaftierter Ex-Präsident Saakaschwili in ein Gefängniskrankenhaus gebracht worden.

Der 53-Jährige sei mit einem Helikopter aus der Haftanstalt in der Stadt Rustawi in die Klinik geflogen worden, berichteten georgische Medien. Am Abend versammelten sich in der Hauptstadt Tiflis tausende Menschen und demonstrierten für die Verlegung des Politikers in ein ziviles Krankenhaus. Augenzeugen sprachen von bis zu 40.000 Teilnehmenden.



Saakaschwili hatte Georgien zwischen 2004 und 2013 geführt. Wegen des Vorwurfs des Amtsmissbrauchs war er Anfang Oktober verhaftet worden. Kurz darauf trat er in den Hungerstreik.

Diese Nachricht wurde am 08.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.