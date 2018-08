Georgien hat der Opfer des Krieges mit Russland vor zehn Jahren gedacht.

Die georgischen Fahnen wurden vor Regierungsgebäuden auf Halbmast gesetzt. Präsident Margwelaschwili legte in der Nähe der Hauptstadt Tiflis einen Blumenstrauß zum Gedenken an die getöteten georgischen Soldaten nieder. Am 8. August 2008 hatte Russland in den Georgien-Konflikt auf Seiten der abtrünnigen Provinz Südossetien eingegriffen. Der Krieg dauerte nur wenige Tage. In Südossetien und Abchasien gibt es bis heute eine russische Militärpräsenz. Beide Provinzen werden von den USA und anderen westlichen Ländern als georgisches Territorium angesehen.