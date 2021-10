Bei den Kommunalwahlen in Georgien hat die Regierungspartei "Georgischer Traum" auch die zweite Runde gewonnen.

Die Partei setzte sich in der Stichwahl in 19 von 20 Städten und Gemeinden durch. Die Oppositionspartei "Vereinigte Nationale Bewegung" sprach von Wahlfälschung und hat für heute Abend zu Protesten aufgerufen. Bereits nach der ersten Runde der Wahlen in Georgien gab es Demonstrationen. Die Menschen forderten dabei auch die Freilassung des inhaftierten Ex-Präsidenten Saakaschwili, der seit vier Wochen im Hungerstreik ist.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.