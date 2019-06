In der georgischen Hauptstadt Tiflis haben am vierten Tag in Folge tausende Menschen gegen die Regierung und gegen Russland demonstriert.

Sie zogen am Abend vor das Parlament und legten den Verkehr zeitweise lahm. Die Teilnehmer verlangten unter anderem den Rücktritt von Innenminister Gakharia wegen des Polizeieinsatzes gegen Demonstranten am vergangenen Donnerstag. Dabei hatte es mehr als 200 Verletzte und rund 300 Festnahmen gegeben. Auf Transparenten wandten sie sich zudem gegen einen wachsenden Einfluss Russlands auf die georgische Politik.



Auslöser der Proteste war der Besuch eines russischen Abgeordneten bei einer Tagung im georgischen Parlament. Die Beziehungen zwischen beiden Ländern sind seit Jahren gespannt.