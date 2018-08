Bundeskanzlerin Merkel hat sich zurückhaltend zu einer möglichen EU-Mitgliedschaft Georgiens geäußert.

Zwar wolle man eine engere Zusammenarbeit. Von europäischer Seite könne man aber nicht zu viel zu schnell versprechen, sagte Merkel in einer Diskussion mit Studenten in der georgischen Hauptstadt Tiflis. Es gehe nicht nur darum, dass Georgien die Kriterien für eine Aufnahme durch die EU erfüllen müsse. Die Europäische Union müsse ihrerseits auch in der Lage sein, neue Länder aufzunehmen, betonte Merkel. In den nächsten zehn Jahren werde es zunächst darum gehen, das Freihandels- und das Assoziierungsabkommen mit Leben zu erfüllen.



Einen Bericht unseres Korrespondenten über Merkels Besuch in Georgien finden Sie hier.