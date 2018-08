Im Rahmen einer dreitägigen Südkaukasus-Reise hält sich Bundeskanzlerin Merkel heute in Georgien auf.

In der Hauptstadt Tiflis wurde sie von Ministerpräsident Bachtadse mit militärischen Ehren empfangen. Anschließend kam der Regierungschef zu einer Unterredung mit Merkel zusammen. Dabei bekräftigte er den Wunsch seines Landes, Mitglied der EU und der Nato zu werden. Merkel sagte die Unterstützung Deutschlands in dieser Frage zu. Zugleich plädierte sie für den weiteren Ausbau der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit Georgien. Morgen reist die Kanzlerin nach Armenien weiter. Am Samstag wird sie in Aserbaidschan erwartet.