In der Südkaukasus-Republik Georgien hat Ministerpräsident Gacharia nach nur zwei Monaten im Amt seinen Rücktritt angekündigt.

Der 45-Jährige begründete dies in Tiflis damit, dass er eine weitere Polarisierung der politischen Landschaft verhindern wolle. Georgien befindet sich seit der Parlamentswahl im Oktober in einer innenpolitischen Krise. Grund sind Vorwürfe der Opposition, dass die Ergebnisse manipuliert wurden. Gacharia gehört zur Partei Georgischer Traum, die bei der Wahl offiziell die meisten Stimmen erhielt.



Akut zugespitzt hatte sich die Lage gestern, als ein Oppositionspolitiker in Untersuchungshaft genommen werden sollte. Daraufhin versammelten sich 200 Anhänger vor der Zentrale seiner Partei, um eine Festnahme zu verhindern.

Diese Nachricht wurde am 18.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.