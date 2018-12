Die neue georgische Präsidentin Surabischwili hat Russland zur Einhaltung des internationalen Rechts aufgerufen.

Bei ihrer Amtseinführung in der Stadt Telawi kritisierte sie, dass Moskau von Georgien abgespaltene Regionen als unabhängige Staaten anerkannt habe. Surabischwili nannte es nicht hinnehmbar, dass Abchasien und Südossetien von Russland besetzt seien. Zugleich betonte die Präsidentin, Georgien werde seinen Kurs hin zu einer Mitgliedschaft in EU und Nato fortsetzen.



Ende November hatte sich Surabischwili in einer Stichwahl um das Präsidentenamt in der Südkaukasus-Republik durchgesetzt.