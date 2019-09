In der Kaukasusrepublik Georgien ist der bisherige Innenminister Gacharia zum neuen Regierungschef gewählt worden.

Im Parlament in Tiflis erhielt er die Stimmen der Regierungspartei "Georgischer Traum", wie Medien berichten. Die Opposition blieb der Abstimmung fern. Als Innenminister stand Gacharia zuletzt wegen seines harten Vorgehens bei den Massenprotesten in Tiflis Ende Juni in der Kritik.



Der bisherige Regierungschef Bachtadse war nach nur einem Jahr im Amt zurückgetreten. Eine Begründung hatte er nicht genannt.