Nach den Protesten in Georgien ist Parlamentspräsident Kobachidse zurückgetreten.

Das wurde am Nachmittag in Tiflis mitgeteilt. Tausende Menschen hatten gestern Abend versucht, das Parlamentsgebäude in der Hauptstadt zu stürmen. Die Polizei setzte Tränengas und Gummigeschosse gegen die Demonstranten ein. Es gab 240 Verletzte.



Die Proteste richteten sich dagegen, dass ein russischer Abgeordneter im Parlament eine Rede hielt. Die Opposition befürchtet, dass Moskau mehr Einfluss in Georgien gewinnt, das eine frühere Sowjetrepublik ist. Vor elf Jahren führten beide Länder Krieg gegeneinander.