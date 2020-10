In Georgien haben die Parlamentswahlen begonnen.

Mehr als 3,5 Millionen Menschen sind in der Südkaukasus-Republik zur Stimmabgabe aufgerufen. Insgesamt 48 Parteien und 2 Wahlblöcke kämpfen um die 150 Sitze. In den Umfragen liegt die proeuropäische Regierungspartei "Georgischer Traum" vor der Oppositionspartei "Vereinte Nationale Bewegung". Abgestimmt wird diesmal nach einem neuen Wahlsystem. 120 Abgeordnete sollen demnach per Verhältniswahlrecht gewählt werden. Der Rest wird in den jeweiligen Wahlkreisen nach dem Prinzip der Mehrheitswahl bestimmt. Sollte die erforderliche Mehrheit hierbei nicht erreicht werden, gibt es eine zweite Runde. Mit ersten Ergebnissen wird in der kommenden Nacht gerechnet.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.