In der georgischen Hauptstadt Tiflis ist eine Kundgebung von homo-, bi- und transsexuellen Menschen wegen gewaltsamer Angriffe auf Aktivisten und Journalisten abgesagt worden.

Das teilten die Organisatoren mit. Die Pride Parade sollte eigentlich am Abend stattfinden. Mehrere hundert Gegner der Demonstration für die Rechte der LGBTQ-Gemeinschaft hatten sich bereits am Vormittag in der Nähe des Parlaments versammelt. Einige von ihnen lieferten sich Auseinandersetzungen mit der Polizei. Gegen die Parade hatte sich auch Regierungschef Garibaschwili ausgesprochen. Die Menschenrechtskommissarin des Landes, Lomjaria, warf dem Regierungschef vor, die bereits angespannte Situation verschärft zu haben. Auch die diplomatischen Vertretungen der EU und der USA in Georgien verurteilten die Angriffe in einer gemeinsamen Erklärung.

Diese Nachricht wurde am 06.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.