In Georgien hat - Behörden zufolge - die Partei von Regierungschef Garibaschwili bei den kommunalen Stichwahlen in 19 von 20 Wahlbezirken gewonnen.

Die Wahlkommission in Tiflis teilte diese Ergebnisse mit. Die Oppositionspartei des früheren Präsidenten Saakaschwili erkennt die Zahlen nicht an und spricht von Wahlbetrug. Saakaschwili befindet sich derzeit in Haft.



In Tiflis versammelten sich mehr als tausend Menschen zum Protest. Ein Redner der Oppositionspartei kündigte an, in den kommenden Tagen durch ganz Georgien zu reisen und Massendemonstrationen für das Wochenende vorzubereiten.



Wahlbeobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa berichteten - wie schon beim ersten Wahlgang - von Einschüchterung und Wählerbestechung.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.