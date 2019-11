Bei Demonstrationen in Georgien für eine Änderung des Wahlsystems hat die Polizei 37 Menschen festgenommen.

Sechs seien verletzt worden, darunter zwei Sicherheitskräfte, teilte das Innenministerium in der Hauptstadt Tiflis mit. Protestierende hatten die Eingänge zum Parlament verbarrikadiert. Die Polizei setzte daraufhin Wasserwerfer ein. Seit Tagen gehen Demonstranten in Georgien auf die Straße, weil eine versprochene Reform des Wahlsystems nicht verabschiedet wurde. Demnach sollte die für Herbst 2020 angesetzte Parlamentswahl nach dem Verhältniswahlrecht abgehalten werden. Bislang gilt in der Südkaukasus-Republik ein kompliziertes Wahlsystem, was aus Sicht der Demonstranten Oligarchen verhalf, einflussreich zu bleiben.