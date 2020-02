Die USA und Großbritannien machen Russland für einen großangelegten Cyber-Angriff in Georgien verantwortlich.

US-Außenminister Pompeo sagte in Washington, Russland müsse dieses Verhalten in Georgien und anderswo beenden. Der britische Außenminister Raab erklärte, das rücksichtslose und dreiste Vorgehen des Militärgeheimdienstes GRU gegen eine souveräne und unabhängige Nation sei völlig inakzeptabel. Ein Sprecher des georgischen Außenministeriums erklärte, die Aktion sei vom Generalstab der russischen Streitkräfte geplant worden. In Moskau hieß es, man habe sich nicht in innergeorgische Angelegenheiten eingemischt.



Bei dem Cyber-Angriff wurden im vergangenen Oktober tausende staatliche und private Internetauftritte lahmgelegt.