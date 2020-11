Eine Woche nach der Parlamentswahl in Georgien sind zehntausende Anhänger der Opposition auf die Straße gegangen.

Vor dem Parlamentsgebäude in Tiflis versammelten sich etwa 45.000 Menschen, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete. Demnach ging die Polizei gewaltsam gegen die Demonstrierenden vor. Die Beamten setzten Wasserwerfer und Tränengas ohne Vorwarnung ein.



Georgien steckt in einer politischen Krise, nachdem die Regierungspartei den Wahlsieg für sich beansprucht hat. Beobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa beurteilten die Abstimmung als insgesamt frei, aber fehlerhaft. Georgische Beobachter hatten von vielen Unregelmäßigkeiten berichtet. Alle Oppositionsparteien im Land weigern sich, das Wahlergebnis anzuerkennen.

