Gesetz gegen "ausländische Einflussnahme"

Georgiens Parlament überstimmt Veto der Präsidentin

In Georgien kann das umstrittene Gesetz zur "ausländischen Einflussnahme" in Kraft treten. Das Parlament in Tiflis überstimmte das Veto der pro-europäischen Präsidentin Surabischwili. Das Gesetz ermöglicht den Behörden, massiv gegen regierungskritische Medien und Organisationen vorzugehen.