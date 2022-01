Angesichts des fortschreitenden Klimawandels erwartet Steiger Schwierigkeiten bei der Suche nach ausreichend schneesicheren Orten. Er sagte im Deutschlandfunk , einen großen Einfluss hätten die Emissionsszenarien. Es mache einen Unterschied, ob die Menschheit versuche, die Emissionen weiter zu reduzieren oder nicht. Von 21 begutachteten Orten, an denen in der Vergangenheit bereits Olympische Winterspiele stattgefunden haben, wären bis Mitte des Jahrhunderts noch vier bis neun sicher für das Austragen der Spiele. Ende des Jahrhunderts sehe die Sache noch etwas düsterer aus. Selbst bei optimistischem Emissionsszenario habe er gemeinsam mit einem internationalen Forschungsteam noch acht sichere Orte ermitteln können - bei weiterhin hohen Emissionen nur noch einen sicheren Austragungsort: Sapporo in Japan.