Zuvor hatten Medien berichtet, dass der Konzern Krauss-Maffei Wegmann die Panzer aus früheren Bundeswehr-Beständen verkaufen dürfe. Zusammen mit den USA arbeitet Deutschland nach Lambrechts Worten an der Ausbildung von ukrainischen Truppen an Artilleriesystemen auf deutschem Boden. Gemeinsam mit den Niederlanden soll Ausbildung an Panzerhaubitzen und Munition für die Ukraine bereitgestellt werden.

Zudem sei mit Ländern im Osten ein Ringtausch vereinbart worden. „Sie geben Gerät aus sowjetischer Produktion an die Ukraine und wir füllen diese Lücken auf“, sagte Lambrecht. Damit solle die Ukraine schnell an schwere Waffen kommen, die keine lange Ausbildung erfordern. Auch in einem Antrag der Ampelkoalition für die Sitzung des Bundestages am Donnerstag wird die Lieferung schwerer Waffen explizit befürwortet.

Rheinmetall will auch Leopard-Panzer liefern

Zuvor war ein Antrag des Rüstungskonzerns Rheinmetall bei der Bundesregierung auf die Lieferung 88 gebrauchter Leopard-Kampfpanzer an die Ukraine bekannt geworden. Bislang war nur von Marder-Schützenpanzern die Rede. Wie die Tageszeitung "Die Welt" und die Deutsche Presse-Agentur weiter berichten, wurde die Ausfuhr-Genehmigung bereits Ende vergangener Woche beim zuständigen Wirtschaftsministerium beantragt.

Austin sichert Ukraine umfassende Unterstützung zu

US-Verteidigungsminister Austin sicherte der Ukraine umfassende Unterstützung zu. Bei dem internationalen Ministertreffen auf dem Militärstützpunkt Ramstein versprach Austin, alles zu tun, um der Ukraine im Kampf gegen Russland beizustehen. Alle Parteien auf dem Treffen mit Vertretern aus rund 40 Ländern glaubten laut Austin, dass die Ukraine gewinnen könne.

