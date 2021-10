Die Grundsatzvereinbarungen der Ampel-Parteien für die Aufnahme von Koalitionsgesprächen sind bei anderen Parteien auf Kritik gestoßen.

Unionsfraktionschef Brinkhaus bezeichnete das von SPD, Grünen und FDP vorgelegte Ergebnispapier als ungedeckten Scheck auf die Zukunft. Wichtige Finanzierungsfragen seien nicht gelöst. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt meinte, das Papier sei keine Grundlage für eine Fortschrittskoalition, sondern für Linksträumereien. Linken-Fraktionschef Bartsch sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, trotz positiver Ansätze finde keine Umverteilung statt. Der AfD-Innenexperte Curio betonte, der "Ampel" gehe es um eine Transformation Deutschlands in ein Versuchslabor für linke Gesellschaftsexperimente.



Der Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Hoffmann, nannte die Ergebnisse der Sondierungen eine "erste beachtliche Grundlage". Arbeitgeberpräsident Dulger ging konkret auf die geplante Erhöhung des Mindestlohns ein und erklärte, dass die Mindestlohnkommission ausgehebelt werden solle, sei ein schwerer Eingriff in die Tarifautonomie.



SPD, Grüne und FDP hatten zum Abschluss ihrer Sondierungsgespräche ein Papier vorgelegt, das als Grundlage für Koalitionsverhandlungen dienen soll. Der SPD-Vorstand hat bereits zugestimmt. Bei Grünen und FDP steht ein Votum noch aus.



