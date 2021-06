Angesicht der geplanten Bahn-Streiks der Lokführergewerkschaft GDL fordert der Fahrgastverband Pro Bahn Rücksicht auf Pendler und Reisende.

Verbandssprecher Naumann sagte der "Augsburger Allgemeinen", jede Gewerkschaft habe zwar das Recht, zu streiken. Es könne aber nicht sein, dass Arbeitnehmer nicht zum Dienst fahren oder Besucher von einer Reise nicht mehr nach Hause zurückkehren könnten. Er forderte die Gewerkschaft auf, mit der Bahn einen verlässlichen Streikplan auszuhandeln. So würden die Bahnkunden einen Streik leichter akzeptieren, sagte er.



Nach gescheiterten Tarifverhandlungen hatte die Gewerkschaft gestern Arbeitsniederlegungen angekündigt. Einen Termin für einen Streik nannte sie bisher nicht. Die GDL fordert für die Lokführer eine Lohnsteigerung in Höhe des Abschlusses für den Öffentlichen Dienst. Die Bahn kritisierte die Ankündigung und teilte mit, die GDL streike in Zeiten, in denen sich Millionen nach der langen Zeit in der Pandemie wieder aufs Reisen freuten.

