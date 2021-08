Das Bundesverfassungsgericht veröffentlicht am Donnerstag seine Entscheidung über den Rundfunkbeitrag.

Das kündigte das Gericht nun an. Hintergrund ist die geplante Erhöhung des Rundfunkbeitrags. Ursprünglich sollte dieser zum 1. Januar um 86 Cent auf 18,36 Euro steigen. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff zog allerdings wegen Streits in seiner Koalition die entsprechende Regierungsvorlage zurück. Der Landtag konnte somit nicht über die Beitragserhöhung abstimmen. Damit blockierte Sachsen-Anhalt das Inkrafttreten des sogenannten Medienänderungsstaatsvertrags. Daraufhin klagten ARD, ZDF und Deutschlandradio in Karlsruhe.

