Die geplanten Erleichterungen für vollständig Geimpfte und Genesene sind aus Sicht von Berlins Regierendem Bürgermeister Müller richtig und angemessen. Wie sie in der Praxis überprüft werden können, ist allerdings noch unklar. Heute entscheidet der Bundesrat, danach könnten die Regelungen bereits an diesem Wochenende in Kraft treten.

Müller sagte im Deutschlandfunk, es gehe um Grundrechte, und die dürfe man nur einschränken, wenn das auch dringend geboten sei. Das ändere nichts daran, dass Vieles weiterhin nicht möglich sei, wie zum Beispiel große Feiern. Der SPD-Politiker betonte, die Kontrolle der neuen Regeln werde, Zitat, "verdammt schwer". Dort, wo es noch Ausgangsbeschränkungen gebe, seien auf den Straßen Menschen auf dem Weg zur Arbeit oder geimpfte Personen unterwegs - aber womöglich eben auch andere, die das eigentlich noch nicht dürften.



Über die geplanten Lockerungen für geimpfte und genesene Menschen - unter anderem beim Einkaufen - entscheidet nach dem Bundestag heute auch der Bundesrat. Wenn die Verordnung die Länderkammer passiert, kann sie am Wochenende in Kraft treten.



Der Regelung zufolge fallen dann für Geimpfte und Genesene Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen weg. Außerdem werden sie negativ Getesteten gleichgestellt, etwa beim Einkaufen oder beim Friseurbesuch.

Der Bundestag hatte mit einer breiten Mehrheit für die Verordnung gestimmt.

Diese Nachricht wurde am 07.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.