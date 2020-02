In der CDU wird weiter kontrovers über eine Wiederwahl des ehemaligen Ministerpräsidenten Ramelow von der Linken in Thüringen mithilfe von Stimmen aus den Reihen der Christdemokraten debattiert.

Der Essener Bundestagsabgeordnete Hauer sprach sich für einen Parteiausschluss von Landes-Parlamentariern aus, die für Ramelow votieren. Generalsekretär Ziemiak erinnerte an den Beschluss der Bundes-CDU, der eine Zusammenarbeit mit der Linken untersage. Es gehe um die Glaubwürdigkeit der CDU Deutschlands sowie um Grundwerte und nicht um politische Spielchen. Bundesgesundheitsminister Spahn warnte vor einem Vertrauensverlust. Die Thüringische CDU-Fraktion betonte, als ganze werde man Ramelow nicht aktiv mitwählen. Man wolle sich aber stabilen Verhältnissen nicht verweigern.



In Thüringen hatten sich gestern Linke, SPD, Grüne und CDU darauf verständigt, Ramelow auch mit einzelnen Stimmen der CDU ins Amt zu wählen. Teil der Übereinkunft ist, dass es in gut einem Jahr Neuwahlen geben soll.