Die Verteilung der Bundesmittel für die geplanten Wasserstoffzentren stößt auf Kritik.

Der sächsische Energieminister Günther nannte das Verfahren anrüchig. Chemnitz bekomme 35 Millionen Euro weniger als ursprünglich gedacht, sagte der Grünen-Politiker im MDR-Hörfunk. Während das meiste Geld an die 5.000-Einwohner-Gemeinde Pfeffenhausen in der Heimat von Bundesverkehrsminister Scheuer von der CSU gehe.



In Deutschland wird derzeit ein Innovationszentrum für Wasserstofftechnologie mit mehreren Standorten aufgebaut. Ende vergangener Woche hatte Scheuer mitgeteilt, dass Chemnitz, Duisburg, Pfeffenhausen und drei Küstenorte den Zuschlag erhalten haben. Bis Ende 2024 stehen insgesamt bis zu 290 Millionen Euro zur Verfügung. Die unterschiedlichen Standorte sollen jeweils zu verschiedenen Schwerpunkten der Wasserstofftechnologie forschen und unterschiedliche Bedürfnisse der Industrie aufgreifen. Sämtliche Verkehrsträger wie Schiene, Schiff, Auto und Flieger würden in den Blick genommen, hieß es. Wasserstoff gilt als einer der wichtigsten Energieträger der Zukunft.

