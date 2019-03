Gegen den mutmaßlichen islamistischen Rizin-Bombenbauer aus Köln ist Anklage erhoben worden.

Das Düsseldorfer Oberlandesgerichts bestätigte einen entsprechenden Eingang der Anklageschrift der Bundesanwaltschaft. Dem 30-Jährigen werde vorgeworfen, eine schwere staatsgefährdende Gewalttat durch den Bau einer Rizin-Bombe geplant zu haben. Die Terrormiliz IS habe ihn zu dem Anschlag ermuntert. Seiner 43-jährigen Frau werde Beihilfe zur Last gelegt. Ermittlungen hatten ergeben, dass eine Biowaffen-Bombe an einem belebten Ort gezündet werden sollte. Die beiden Angeklagten waren im vergangenen Sommer in Köln festgenommen worden.