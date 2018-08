Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther hat sich dafür ausgesprochen, das geplante Einwanderungsgesetz auch auf abgelehnte Asylbewerber anzuwenden. Wenn Menschen integriert seien, sollte es die Möglichkeit geben, dass für sie nicht mehr das Asylrecht greife, sagte der CDU-Politiker im ARD-Fernsehen.

Der Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Mayer, äußerte sich ablehnend zu dem Vorschlag. Der CSU-Politiker führte aus, man wolle die Zuwanderung auf den deutschen Arbeitsmarkt fördern und nicht in das Arbeitsamt.



Auf Drängen der SPD hatte sich die Große Koalition Anfang Juli darauf verständigt, noch in diesem Jahr ein Einwanderungsgesetz auf den Weg zu bringen, um gezielt Fachkräfte anzuwerben. Arbeitsminister Heil kündigte für den Herbst ein Eckpunktepapier an.