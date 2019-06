In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gibt es Massenproteste gegen die Regierungspläne für ein Auslieferungsgesetz. Die Demonstranten befürchten, dadurch könnte es Behörden erlaubt werden, auf Ersuchen chinesischer Stellen Verdächtigte an die Volksrepublik auszuliefern.

Schätzungen zufolge beteiligen sich mehrere hunderttausend Menschen an der Protest-Kundgebung. Teilnehmer riefen Slogans wie "Schafft das böse Gesetz ab" und "Gegen Auslieferungen an China". Die dicht gedrängten Menschenmengen erstreckten sich kilometerweit in den Straßen. Die Polizei hat bislang keine Zahlen genannt. Wie die "South China Morning Post" berichtet, soll der Gesetzentwurf kommenden Mittwoch zur Abstimmung gestellt werden. Auslieferungen sollen künftig in jegliche Rechtssysteme möglich sein, ohne dass dafür ein Abkommen mit dem jeweiligen Land nötig ist.

Ein Land - zwei Systeme

Die frühere britische Kronkolonie wird seit der Rückgabe 1997 an China autonom regiert. Die Einwohner genießen größere politische Freiheiten als die Menschen in der Volksrepublik China, darunter das Recht auf freie Meinungsäußerung sowie Presse- und Versammlungsfreiheit. Der letzte britische Gouverneur Hongkongs, Chris Patten, nannte das Gesetz in einer Video-Botschaft einen Schlag gegen Hongkongs Rechtsstaatlichkeit, Stabilität, Sicherheit und Position als internationaler Handelsplatz.

Erste Zugeständnisse

Bereits am Donnerstag protestierten tausende schwarzgekleidete Anwälte gegen das Gesetz. Die nicht gewählte Führung Hongkongs erklärte, Dissidenten und Kritiker Chinas würden nicht ausgeliefert. Die Verwaltung hat inzwischen Zugeständnisse gemacht. So wurden angeblich neun Delikte im Wirtschaftskriminalität von der Liste der zu einer Auslieferung berechtigenden Verstöße gestrichen.