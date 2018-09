Einen Tag vor der Abstimmung im Europäischem Parlament über ein neues Urheberrecht mehren sich die Proteste der Reformgegner.

Vor dem Parlament in Straßburg versammelten sich am Vormittag an die hundert Demonstranten. Sie verteilten Flugblätter, auf denen Künstler vor einem Angriff auf die Kultur warnten. Die Internet-Enzyklopädie Wikipedia und der Betreiber des Internet-Browsers Firefox, Mozilla, warnten ebenfalls vor der umstrittenen Reform. Das freie Internet sei in Gefahr, heißt es auf ihren Internetseiten. Bei der Reform des Urheberrechts geht es neben dem Leistungsschutzrecht für Presseverlage vor allem um sogenannte Upload-Filter für Online-Dienste. Plattformen wie Youtube sollen Inhalte, die von Nutzern hochgeladen werden, schon vor Veröffentlichung automatisiert auf Verletzungen des Urheberrechts prüfen. Die Europäische Union will mit den Neuerungen das Urheberrecht an die Herausforderungen der Digitalisierung anpassen.