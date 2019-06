Der französische Finanzminister Le Maire gibt dem Autobauer Fiat Chrysler die Schuld an der geplatzten Fusion mit Renault. Der italienisch-amerikanische Konzern sei nicht bereit gewesen, den Renault-Partner Nissan in die Pläne miteinzubeziehen, sagte Le Maire.

Haushaltsminister Darmanin erklärte, er hoffe, dass die Tür für eine Fusion noch nicht geschlossen sei. Die französische Regierung hatte die Verschmelzung der Autobauer grundsätzlich begrüßt, aber eine Reihe von Bedingungen gestellt. Dazu zählten unter anderem eine Arbeitsplatz-Garantie und die Zusage für den Bau von Industrieanlagen in Frankreich.



Fiat Chrysler hatte in der vergangenen Nacht sein Fusionsangebot mit "sofortiger Wirkung" zurückgezogen. Zur Begründung hieß es, man halte die politischen Voraussetzungen in Frankreich nicht für gegeben. Zuvor hatte der Renault-Verwaltungsrat die Entscheidung über einen möglichen Zusammenschluss vertagt. Das geschah auf Wunsch der Vertreter des französischen Staates, der 15 Prozent an Renault hält.



Fiat Chrysler hatte die Fusion Ende Mai vorgeschlagen. Renault ist seit langem mit den japanischen Autoherstellern Nissan und Mitsubishi in einer Allianz verbunden.