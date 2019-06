Die AfD hat polnische Medienberichte zurückgewiesen, wonach sich die Partei bei der Buchung ihres Tagungshotels in Stettin nicht zu erkennen gegeben habe.

AfD-Sprecher Lüth sagte dem Deutschlandfunk, diese Darstellung sei "komplett falsch". Das Hotel sei schriftlich gebucht worden unter Verwendung des AfD-Logos. Die AfD-Bundestagsfraktion wollte sich an diesem Wochenende in der polnischen Stadt treffen. Das Radisson Blu Hotel hatte die Reservierung der Räume aber kurz vor dem geplanten Beginn gestern Nachmittag storniert. Nach Angaben der AfD geschah dies unter dem Verweis auf einen Stromausfall.



Die Stettiner Behörden teilten mit, sie seien über die geplante Klausur nicht informiert gewesen und hätten von dem Vorfall erst aus den Medien erfahren. Die AfD ist für ihre Klausur auf den Fraktionssitzungssaal in Berlin ausgewichen.