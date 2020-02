Verbraucherschützer werfen dem Volkswagen-Konzern im Zusammenhang mit den geplatzten Gerichtsverhandlungen im Dieselskandal Betrug vor.

Der Vorsitzende des Verbraucherzentrale Bundesverbands, Müller, sagte dem "Handelsblatt", VW habe ein zweites Mal betrogen. Die Verhandlungen über einen Vergleich bei der Musterfeststellungsklage hätten kurz vor dem Abschluss gestanden.



Der Verband hatte in Vertretung von rund 460.000 deutschen VW-Kunden Klage erhoben. Die Verhandlungen waren am Freitag geplatzt. Daraufhin kündigte Volkswagen außergerichtliche Entschädigungen an: Je nach Fahrzeug und Fahrzeugalter will VW zwischen rund 1300 und 6200 Euro bieten. Müller warnte VW-Kunden nun davor, das Angebot anzunehmen. Für den einzelnen Kunden sei es schwer nachzuvollziehen, ob VW die richtige Summe auszahle. Die Verbraucherschützer planen eine neue Musterklage.