Der französische Präsident Macron hat dem australischen Premierminister Morrison vorgeworfen, ihn im Zusammenhang mit der Annullierung eines Vertrags zum Kauf von U-Booten belogen zu haben.

Macron und Morrison waren am Rand des G20-Treffens in Rom zum ersten Mal seit dem Vorfall zusammengekommen. Als Journalisten Macron fragten, ob er glaube, das Morrison ihn belogen habe, sagte der französische Präsident wörtlich: "Ich glaube das nicht, ich weiß es". Der australische Premierminister wies den Vorwurf zurück.



Die Beziehungen zwischen den beiden Ländern waren in eine Krise geraten, nachdem Australien einen Milliarden-Vertrag mit Frankreich zum Bau von U-Booten gekündigt und stattdessen einen Verteidigungspakt mit den USA und Großbritannien geschlossen hatte.

