Die Essener Funke Mediengruppe ist mit ihrem Vorhaben gescheitert, die "Ostthüringer Zeitung" vollständig zu erwerben.

Das Bundeskartellamt in Bonn untersagte die Übernahme der Tageszeitung in Gera. Funke hält demnach 60 Prozent der Anteile und wollte die übrigen dazukaufen. Funke hat bereits die "Thüringische Landeszeitung" in Weimar im Portfolio.

Diese Nachricht wurde am 29.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.