Mittelmeer

Die 27 Menschen an Bord werden nach Angaben des Vereins in die Stadt Gioia Tauro gebracht. Die meisten stammen demnach aus Syrien. Die Zuweisung eines Hafens sei überraschend schnell gekommen, hieß es von der Hilfsorganisation.

Nach einem Bericht der italienischen Zeitung "La Repubblica" will die italienische Regierung bis Ende des Jahres eine Anordnung auf den Weg bringen, wonach die Schiffe Gerettete bereits direkt nach dem betreffenden Einsatz an Land bringen müssen. Mit der Neuregelung soll dem Bericht zufolge verhindert werden, dass die Rettungsschiffe in mehreren Einsätzen mehr Menschen aufnehmen.

