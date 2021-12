Gerettete aus Seenotrettungsschiff "Sea-Eye 4" dürfen auf Sizilien an Land (ZB/ Bernd Wüstneck)

Nach Informationen des Evangelischen Pressedienstes hat das im Mittelmeer kreuzende Rettungsschiff die Erlaubnis bekommen, den Hafen in Pozzallo anzulaufen. An Bord sind Menschen, die bei mehreren Einsätzen während der vergangenen Woche an Bord genommen wurden. Mehrere von ihnen benötigen nach Angaben der Crew medizinische Hilfe. Die "Sea Eye 4" hatte seit Tagen auf die Zuweisung eines Hafens gewartet. Dem Rettungsschiff "Ocean Viking" mit mehr als 100 Menschen an Bord haben die zuständigen Behörden bislang keinen Hafen angeboten.

Diese Nachricht wurde am 24.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.