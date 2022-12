Mittelmeer

Das Rettungsschiff "Rise Above" (Valeria Ferraro/AP/dpa)

Die Menschen könnten heute im Hafen der toskanischen Stadt Livorno an Land gehen, erklärte die Organisation Emergency mit Sitz in Mailand, die das Schiff betreibt. Die Crew hatte die Geflüchteten am Sonntag und Montag in drei Rettungsaktionen an Bord geholt. Unter ihnen sind Kinder und 26 unbegleitete Minderjährige.

Auch die "Rise Above" der Dresdner Organisation Mission Lifeline kann über 80 Gerettete nach Italien bringen. Der Besatzung sei der Hafen der Gemeinde Roccella Ionica in Kalabrien für die Anlandung zugewiesen worden, erklärte die Initiative.

