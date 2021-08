Nach dem Machtwechsel in Afghanistan erwartet Moskau nach Ansicht des Russland-Experten Gerhard Mangott ein kategorisches Vorgehen der Taliban gegen die Terrororganisation IS.

Dieser sogenannte Islamische Staat habe sich in den vergangenen Jahren in Afghanistan etabliert und verfolge eine transnationale islamistische Agenda, sagte der Professor für Internationale Beziehungen an der Universität Innsbruck im Deutschlandfunk. Das sei für Russland gefährlicher als die nationale Ideologie der Taliban, die sich auf Afghanistan konzentrierten. Der IS aber versuche, von Afghanistan aus auch die zentralasiatischen Staaten zu destabilisieren. Als Beispiele nannte Mangott Usbekistan, Kirgistan und Tadschikistan. Das sei die rote Linie für die russische Regierung. Sollte diese überschritten werden, könnte sich Moskau stellvertretend für sie militärisch wehren. "Was die Taliban aber in Afghanistan selbst tun, ist Russland herzlich egal."



Die Niederlage des Westens beobachtet Russland Mangott zufolge mit einer gewissen Genugtuung. Man sehe es durchaus als Vorteil an, dass die amerikanische Ideologie der Verbreitung von Demokratie erheblichen Schaden erlitten habe. Denn nun würden vermutlich lange Zeit keine Einsätze zum "Nation- oder State-Buildung" mehr stattfinden und zwar nirgendwo auf der Welt.

Russischer Botschafter trifft Taliban

Der russische Botschafter Schirnow wollte heute mit einem Vertreter der Taliban zusammenkommen. Nach Angaben des russischen Afghanistan-Gesandten Kabulow geht es bei dem Gespräch in erster Linie um die Frage, wie diese die Sicherheit der russischen Botschaft in Kabul gewährleisten wollen. Während Deutschland, die USA und andere westliche Staaten daran arbeiteten, ihre Staatsbürger und afghanische Mitarbeiter auszufliegen, will Russland seine diplomatische Vertretung in der afghanischen Hauptstadt offenhalten. Laut dem russischen Außenministerium stehen beide Seiten bereits in direktem Kontakt.

