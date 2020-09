Gerhard Weber, Gründer des Mode-Unternehmens Gerry Weber, ist im Alter von 79 Jahren gestorben.

Das teilte die Unternehmen in Halle in Westfalen mit. 1973 hatte Weber das Modeimperium in der westfälischen Provinz mit seinem Partner Udo Hardieck gegründet. Seit dem vergangenen Jahr war Weber nicht mehr an der Firma beteiligt. Weber hatte über Jahrzehnte den Stil des Modelabels geprägt. Bekannt wurde das Unternehmen unter anderem durch den Werbevertrag mit Steffi Graf und das in Halle ausgetragene ATP-Rasen-Tennisturnier "Gerry Weber Open".

