Der ehemalige Hotelmanager Paul Rusesabagina gilt als Kritiker des ruandischen Präsidenten Paul Kagame. Das ist lebensgefährlich, sagt Gerd Hanke. (picture alliance / AP / Uncredited)

Das entschied ein Berufungsgericht in der ruandischen Hauptstadt Kigali. Rusesabagina muss demnach 25 Jahre ins Gefängnis. Er war im Herbst vergangenen Jahres schuldig gesprochen worden, eine Terrororganisation gegründet und finanziert zu haben. Konkret geht es um die sogenannte "Nationale Befreiungsfront", die in den vergangenen Jahren in Ruanda Anschläge verübt haben soll. Bekannt geworden war der 67-Jährige durch den Film "Hotel Ruanda" von 2004 vor dem Hintergrund des Völkermordes an der Ethnie der Tutsi im Jahr 1994 in dem Land. Er hatte damals als Direktor eines Hotels mehr als tausend Menschen das Leben gerettet.

Das Außenministerium Belgiens, dessen Staatsbürgerschaft Rusesabagina hat, sprach von einem unfairen Prozess. Auch Rusesabaginas Tochter kritisierte das Urteil als politisch motiviert.

