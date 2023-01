Rauchwolke über Fukushima Daiichi am 14. März 2011 (IMAGO / Photo12 / Ann Ronan)

Wie ein Sprecher des Gerichts mitteilte, bestätigte es die Einschätzung der Vorinstanz, dass den Tepco-Managern kein Fehlverhalten vorgeworfen werden könne. Sie hätten nicht voraussehen können, dass ein Tsunami das Kraftwerk treffen und beschädigen könnte. Aktivisten, die sich für eine strafrechtliche Verurteilung der Männer eingesetzt hatten, reagierten enttäuscht.

Das am Meer gelegene Atomkraftwerk Fukushima war kurz nach einem schweren Seebeben am 11. März 2011 von einem fast 15 Meter hohen Tsunami getroffen worden. In der Folge kam es zum schlimmsten Atomunglück seit der Tschernobyl-Katastrophe von 1986.

