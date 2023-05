Mangelhaftes Brustimplantat von PIP. (dpa / abaca / Guibbaud Christophe)

Das Kassationsgericht in Paris urteilte, der TÜV Rheinland sei bei der Prüfung der Implantate seinen Pflichten zur Kontrolle, Sorgfalt und Wachsamkeit nicht nachgekommen. Mit der letztinstanzlichen Entscheidung können zehntausende betroffene Frauen weltweit auf finanzielle Entschädigung hoffen. Das Gericht kasssierte zudem mehrere Urteile unterer Instanzen vollständig oder in Teilen, in denen Entschädigungsforderungen hunderter Frauen zurückgewiesen worden waren.

Der TÜV hatte die mangelhaften Brustimplantate von 1997 bis 2010 als unbedenklich zertifiziert. Danach hatte sich herausgestellt, dass die Produkte des Herstellers PIP überdurchschnittlich oft rissen und nur mit billigem Industrie-Silikon gefüllt waren.

PIP hatte weltweit rund eine Million der Implantate verkauft. 400.000 Frauen trugen gesundheitliche Schäden davon. Auch in Deutschland waren tausende betroffen.

