Zur Begründung teilten die Richter in Luxemburg mit, die Wettbewerbshüter hätten unter anderem Einwände des Unternehmens nicht ausreichend geprüft. Die EU-Kommission hatte Intel 2009 vorgeworfen, seine Marktmacht ausgenutzt zu haben. So habe das Unternehmen von 2002 bis 2007 Computerhersteller mit Rabatten dazu bewegt, Prozessoren anstatt vom Konkurrenten AMD von Intel zu kaufen. Gegen das jetzige Urteil kann Einspruch beim Europäischen Gerichtshof eingelegt werden. Die EU-Kommission will zunächst die Begründung prüfen.

26.01.2022